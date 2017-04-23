Crm Akademi'nin Microsoft İçin Ürettiği Çözümler

Microsoft 2017 İstanbul Zirvesi'nde Wise TV'ye konuşan CRM Akademi Genel Müdürü Göktuğ Ataç, CRM Akademi'nin Microsoft için ürettiği çözümlerden bahsetti.



Microsoft ile 2009'dan bu yana iş ortaklıklarının devam ettiğini belirten CRM Akademi Genel Müdürü Göktuğ Ataç, "2009'dan beri CRM platformu üzerinde çok farklı sektörlerde; enerji, otomotiv ve perakende gibi sektörlerde dikey çözümler oluşturuyoruz. Müşterimizin ihtiyaçlarına özel çözüm adı altındaki altyapılarımızı sunuyoruz. Bir fiil fibrimentasyon sunuyoruz kendilerine. Temel olarak odaklandığımız sektörler otomotiv, perakende ve enerji tarafında çok farklı çözümlere sahip CRM Akademi. Beraber Microsoft ile yeni teknolojilerle beraber ilerliyoruz." şeklinde bilgi verdi.