Cristiano Ronaldo, 100 Golünden 5'ini Galatasaray'a Attı
Bayern Münih'e attığı 2 golle Devler Ligi'nde 100 gole ulaşan ilk futbolcu olan Ronaldo'nun "gol haritası" çıkarıldı. Portekizli'nin İstanbul'da Galatasaray'a 5 golü var.
Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'i Allianz Arena'da 2 kez avlayan Cristiano Ronaldo, tarihte Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.
İlk kez Manchester United'ın 10 Nisan 2007'de Roma'yı 7-1 yendiği karşılaşmada bir Avrupa kupasında gol atmayı başaran Portekizli oyuncu, bundan 10 yıl 2 gün sonra attığı iki golle 100'e ulaştı. 32 yaşındaki oyuncu, 50. golünü de Nisan 2013'te Galatasaray'a karşı atmıştı.
Portekizli, sarı-kırmızılılara toplam 5 gol attı.
100'LER KULÜBÜNE MESSİ'DEN ÖNCE GİRDİ
Şampiyonlar Ligi'nde 97, UEFA Süper Kupası'nda 2 ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 tane gol atmayı başaran oyuncu, 100'ler kulübüne Lionel Messi'den önce ulaşmayı başardı.
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