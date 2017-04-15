Cristiano Ronaldo, 100 Golünden 5'ini Galatasaray'a Attı

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'i Allianz Arena'da 2 kez avlayan Cristiano Ronaldo, tarihte Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.

İlk kez Manchester United'ın 10 Nisan 2007'de Roma'yı 7-1 yendiği karşılaşmada bir Avrupa kupasında gol atmayı başaran Portekizli oyuncu, bundan 10 yıl 2 gün sonra attığı iki golle 100'e ulaştı. 32 yaşındaki oyuncu, 50. golünü de Nisan 2013'te Galatasaray'a karşı atmıştı.

Portekizli, sarı-kırmızılılara toplam 5 gol attı.

100'LER KULÜBÜNE MESSİ'DEN ÖNCE GİRDİ

Şampiyonlar Ligi'nde 97, UEFA Süper Kupası'nda 2 ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 tane gol atmayı başaran oyuncu, 100'ler kulübüne Lionel Messi'den önce ulaşmayı başardı.