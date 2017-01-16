Cristian Baroni Bedavaya Gidemiyor!

FutbolArena Dış Haberler - Geçen sezon ligde Libertadores Kupası'na katılma hakkını elde edemediği için, kadroda küçülme kararı alan Corinthians, eski Fenerbahçeli futbolcu Cristian Baroni'yi elden çıkartmakta zorlanıyor.



CHAPECOENSE, BARONİ'Yİ REDDETTİ



2015'te geri döndüğü Corinthians'ta ideal 11 futbolcusu olmayı başaramayan Cristian Baroni son olarak Chapecoense kulübüne önerildi. Corinthians'ın bedelsiz olarak verip, maaşının da %20'sini karşılamasına yönelik teklifi Chapecoense yetkililerince reddedildi. Sebep olarak ise; yeşil-beyazlıların teknik direktörü Wagner Mancini'nin oyun planına Cristian Baroni'nin uymaması olarak gösterildi.



Yeni sezon öncesinde orta sahasına Felipe Bastos, Paulo Roberto ve Gabriel transferlerini gerçekleştiren Corinthians'ta Cristian Baroni'nin yine forma bulması zor gözüküyor.