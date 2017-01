Post-rock ve progresif rock'ı başarıyla kesiştiren İngiliz grup Crippled Black Phoenix, 27 Ocak 2017'de #studio'da hayranlarıyla buluşacak!



Electric Wizard ve Iron Monkey gibi gruplarla tanınan Justin Greaves'in 2004'te Mogwai'nin basçısı Dominic Aitchison'ın yardımıyla kurduğu Crippled Black Phoenix, ilk albümü A Love Of Shared Disasters'ı 2006 yılında yayınladı. Grubun adı, Greaves'in önceki grubu Iron Monkey'nin ilk albümündeki Big Loader parçasındaki bir sözden esinlenen gitarist Jim Rushby'nin önerisiyle bulunurken Crippled Black Phoenix, albümün yakaladığı başarının ardından konserlere odaklandı ve kalabalık kadrolu dinamik canlı performanslarıyla dikkat çekti.



The Resurrectionists ve Night Raider adlı iki albümü 2007-2008 arası S.O.A.'in Bristol'daki stüdyosunda kaydedip 2009'da iki albümün 200 Tons of Bad Luck adlı bir derlemesiyle birlikte piyasaya süren grup, kariyerleri boyunca toplamda 9 stüdyo albümü, 2 mini albüm, 2 EP ve birçok single yayınladı. 2015'in ikinci yarısından itibaren Greaves'in yanı sıra vokal ve gitarda Daniel Änghede, klavyede Mark Furnevall, davulda Ben Wilsker, piyano ve vokalde Daisy Chapman, gitarda Jonas Stålhammar, basta Tom Greenway ve vokalde Belinda Kordic'ten oluşan bir kadroya geçiş yapan Crippled Black Phoenix, canlı performanslarında modern enstrümanları Viktorya Dönemi'nden enstrümanlarla bir araya getirerek deneysel işlere de imza atıyor. Canlı performansıyla fark yaratan İngiliz post-rock ve progresif rock grubu Crippled Black Phoenix, 27 Ocak 2017'de #studio'da hayranlarıyla buluşacak!



Eskiz



Gitar ve vokalde Deniz Ağan, davulda Uygar Çetiner ve bas gitarda Can Tunaboylu'dan oluşan Eskiz, Crippled Black Pheonix öncesi #studio'da olacak. 2010'daki Roxy Müzik Günleri'nde birincilik elde etmesinin ardından Yoksa Bir Rakı Masası mı Görüyorum adlı maxi single'ını yayınlayan Eskiz, O ve Yankı gibi şarkılarla ön plana çıkan ilk albümü Kimsenin Ruhu Duymaz'ı 2014'te yayınladı. Ülkemiz psychedelic rock sahnesinin önemli bir temsilcisi haline gelen grup, başarısını Türkçe Sözlü Ağır Müzik EP'sinden Patron ve İnadına Tersine parçaları ile bu yıl yayınlanan Durdurma Kendini single'ıyla sürdürdü.