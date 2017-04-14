Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Credit Suisse Yöneticileri Prim Kesintisini Kabul Etti
Ara
BİST 89.871 %0,00
DOLAR 3,6644 %0,03
EURO 3,8920 %-0,04
PARİTE 1,0617 %0,03
ALTIN 151,68 %0,09
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Credit Suisse Yöneticileri Prim Kesintisini Kabul Etti

Credit Suisse'in yöneticileri primlerinde yüzde 40 kesinti yapılmasını onayladı.

Credit Suisse Yöneticileri Prim Kesintisini Kabul Etti

Credit Suisse'in yöneticileri primlerinde yüzde 40 kesinti yapılmasını onayladı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Credit Suisse