Creators Update İçin Canlı Yayın

Microsoft, Creators Update güncellemesindeki geliştiricilere özel yenilikleri internet üzerinden canlı yayınlanan bir etkinlikte gösterecek. 8 Şubat'taki etkinlikte programcılar, Creators Update'in "uygulamaları, oyunlar ve Microsoft'un en son geliştirici ürünleri" ile ilgili daha fazla bilgi edinebilecekler.



Etkinliğin ev sahipliğini Windows Developer Platform direktörü Kevin Gallo ve Windows mühendislik takımı yapacak. Gallo ve mühendislik takımı sahnede, "harika yazılımlar geliştirmenize yardımcı olmak için Windows 10 API'larındaki ve araçlarındaki son gelişmeleri" gösterecek. Microsoft, yıllık geliştirici etkinliği Build'i bu sene Mayıs ayında düzenlemeyecek. Bunun nedeni, muhtemelen Creators Update'in Nisan'da yayınlanacak olması. Dolayısıyla Build, bir sonraki büyük güncelleme olan Redstone 3'e odaklanacak.



Windows Developer Day için yerinizi bu adresten ayırtabilirsiniz.