Creators Update'i Bekleyen Tehlike!

Windows 10'a yeni işlevler ekleyecek olan Creators Update'in çıkacağı günü henüz tam olarak bilmiyoruz. İpuçlarına göre güncelleme, Mart ayının sonunda Insider'lara ulaşabilir ancak bizce biraz temkinli olmakta fayda var.



Microsoft, Creators Update'in "2017'nin başında" yayınlanacağının sözünü vermişti. Surface Studio PC ve Dell'in Canvas montitörü ise Creators Update'i yakından ilgilendiren işlevler sunuyor ve sevkiyat tarihleri olarak Mart sonunu gösteriyorlar. Buradan cihazların Creators Update ile aynı tarihte yayınlanacağı sonucuna varmak mümkün. Peki temkinli olmakta ya da Microsoft'un temkinli olmasında neden fayda var?



Bunun nedeni basit; Windows 10'un Ağustos'ta yayınlanan Anniversary Update güncellemesi, bazıları ciddi birçok hatayla gelmişti. Bunun da ötesi, McAfee gibi üçüncü parti güvenlik yazılımı firmaları, ürünlerinin Anniversary Update ile uyumlu olmayabileceğini duyurmuştu. Bunun ardından ne kullanıcıların, ne de firmaların aynı şeyi yaşamak istemeyeceği açık. Microsoft, bir sonraki büyük güncelleme olan Redstone 3'ü bu seneye yetiştirebilmek için Creators Update'i zamanında yayınlamak isteyecektir ancak belki de aynı sorunları yaşamamak için çok fazla acele etmemesinde fayda var.