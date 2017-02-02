Creators Update, Edge'i de Değiştirecek!

Microsoft, yeni yayınladığı bir blog gönderisinde Creators Update'in Edge web tarayıcısına getireceği yeniliklerden bahsetti.



Nisan'da yayınlanması beklenen güncellemenin Edge üzerinde yapacağı değişikliklerin başında sekme yönetimi geliyor. Güncellemeyi yükledikten sonra Edge'i ilk açtığınızda, sağ üstte göreceğiniz ok düğmesi, açık tüm sekmelerin bir ön izlemesini görmenizi sağlayacak. Soldaki simgeler ise sekmeleri gizlemenize izin verecek.



"3D'yi kucaklayan" Edge, web tarayıcısı üzerinden sanal gerçeklik içeriklerini tüketmenize izin verecek. Bunun yanında Microsoft, Creators Update ile birlikte Windows Store üzerinden ekitap satışına başlayacak ve bu kitapları Edge ile okuyabileceksiniz.



Yeni API'lar hakkında da konuşan Microsoft, geliştiricilerin API'ların yüzde 30 daha fazlasına ulaşabileceğini söylüyor. Son olarak firma, web tarayıcısının eskisinden "daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli" olacağını ileri sürüyor.