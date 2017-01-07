Creators Update Bu Tarihte Gelecek!

Windows 10 Creators Update'in ayrıntılarını geçen sene Ekim ayında Microsoft'un açıklamaları sayesinde öğrenmiştik. Bilmediğimiz ise güncellemenin tam olarak ne zaman yayınlanacağı idi; Microsoft bize güncellemeyi "2017'nin başında" kullanıma sunacağını söylemekle yetinmişti.



Microsoft'un kullandığı sürüm numaraları, güncellemelerin yayınlanma tarihi hakkında bilgi verebildiğinden, Windows 10 "Version 1703"ün yani Creators Update'in Mart'ta yayınlanacağı düşünülmüştü. Burada ilk iki hane yayın yılını belirtirken, son iki hane ayı belirtiyor. Birkaç gün önce ortaya çıkan bir rapor, Creators Update'in son sürüm numarasının 1704 olacağını söyledi; yani güncelleme Nisan'da yayınlanabilecekti.



CES fuarında PC üreticisi Dell'in yaptığı bir açıklama ise Creators Update'in Nisan'da geleceğini doğrulamış oldu. Dell'in yaptığı açıklama, Petri'den Brad Sams tarafından Twitter'da paylaşıldı.



Creators Update'in en önemli yenilikleri arasında yeni paylaşım arayüzü, başlat menüsüne eklenen uygulama klasörleri, daha uyumlu bir iletişim deneyimi, Edge'de yapılacak yenilikler (Flash'ı varsayılan olarak engelleme), yeni erişebilirlik özellikleri, IT profesyonelleri için yeni yönetim ve güvenlik araçları var.