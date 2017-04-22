Crazy Cat's Müzikali

Çılgın kedilerin aslında ne kadar yetenekli ve beraberlik içinde olduklarını danslar ve müzikler eşliğinde harika bir uyarlama ile seyredeceksiniz.

Crazy Cat's Müzikali

Çılgın kedilerin aslında ne kadar yetenekli ve beraberlik içinde olduklarını danslar ve müzikler eşliğinde harika bir uyarlama ile seyredeceksiniz.


Yaş Sınırı: Genel İzleyici

Genel İzleyici


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı Panora AVM

Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 30: 00

Kategori : Crazy CAT'S Müzikali

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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