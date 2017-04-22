Crazy Cat's Müzikali
Çılgın kedilerin aslında ne kadar yetenekli ve beraberlik içinde olduklarını danslar ve müzikler eşliğinde harika bir uyarlama ile seyredeceksiniz.
Çılgın kedilerin aslında ne kadar yetenekli ve beraberlik içinde olduklarını danslar ve müzikler eşliğinde harika bir uyarlama ile seyredeceksiniz.
Yaş Sınırı: Genel İzleyici
Genel İzleyici
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı Panora AVM
Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 30: 00
Kategori : Crazy CAT'S Müzikali
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io