Çılgın kedilerin aslında ne kadar yetenekli ve beraberlik içinde olduklarını danslar ve müzikler eşliğinde harika bir uyarlama ile seyredeceksiniz.





Yaş Sınırı: Genel İzleyici



Genel İzleyici





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı Panora AVM



Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Crazy CAT'S Müzikali



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır