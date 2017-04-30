'Çözüm Süreci'nin Son Günlerindeki 3 Saldırının Faili Teröristler Öldürüldü (2)

SIĞINAKTAN CEPHANELİK ÇIKTI



Adıyaman'da dün terör örgütü PKK'lılalara yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristin sığınağında cephanelik ele geçirildi. Jandarma tarafından kırsalda yapılan operasyon kapsamında teröristlerin gizlendiği sığınak bulundu. Sığınakta 1'i otomatik 4 tüfek, 5 el bombası, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, 2 telsiz, 3 bıçak, dürbün, çok sayıda mermi ve fişek ile sırt çantaları, örgütsel döküman ve bazı yaşamsal malzeme ele geçirildi.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Adıyaman Valiliği, 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:



"BTÖ mensupları tarafından teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine Bayraktar/ Silahlı İHA ve bölgeye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklar tarafından ani yakın hava desteği icra edilmiş ve belirlenen hedeflerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir. Yakın hava desteğinin bitimine müteakip operasyon bölgesinde önceden tertiplenen birlikler tarafından başlatılan arazi arama ve tarama çalışmaları halen devam etmekte olup, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi."