Çözüm Süreci'nin Son Günlerindeki 3 Saldırının Faili Teröristler Öldürüldü

ADIYAMAN kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten 4'ünün, 2015 yılında 'çözüm süreci'nin son günlerinde 2 asker ve 1 korucunun şehit edildiği 3 saldırının failleri olduğu ve başlarına 300 bin ile 1 milyon lira ödül konularak arandığı ortaya çıktı.