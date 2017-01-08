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Çözüm Olmazsa KKTC Özgür Bir Toplum Olarak Yoluna Devam Eder'
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Çözüm Olmazsa KKTC Özgür Bir Toplum Olarak Yoluna Devam Eder'

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Cenevre'de eğer Rum tarafının yanlışları ön plana çıkar ve arzu edilebilir karşılıklı çözüme ulaşmak mümkün olmazsa KKTC demokratik, laik, özgür bir toplum olarak yoluna devam eder." dedi.

Çözüm Olmazsa KKTC Özgür Bir Toplum Olarak Yoluna Devam Eder'

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Cenevre'de eğer Rum tarafının yanlışları ön plana çıkar ve arzu edilebilir karşılıklı çözüme ulaşmak mümkün olmazsa KKTC demokratik, laik, özgür bir toplum olarak yoluna devam eder." dedi.

Kaynak: Dunya.com