Çözüm Koleji'nin Perileri Son 16'ya Yükseldi

Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi Basketbol takımı, sahasında konuk ettiği Samsun Spor Lisesi Kız Basketbol takımının farklı mağlup ederek son 16 takım arasına kalmayı başardı.



Okullar arası Genç Bayanlar B kategorisi basketbol müsabakalarında Yozgat'ı yarı finallerde temsil eden Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi Kız Basketbol takımı, konuk ettiği Samsun Spor Lisesi'ni 53-32 yenerek son 16 takım arasına kalmayı garantiledi. Yozgat'ta düzenlenen okullar arası Genç Bayanlar B kategorisi Basketbol müsabakalarında şampiyonluk turu atarak grup müsabakalarına kalan burada da gösterdiği başarı ile yarı final müsabakalarına çıkmayı başaran Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi Kız Basketbol takımı, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda konuk ettiği Samsun Spor Lisesi'ni de farklı yendi ve yarı final müsabakalarında elde ettiği başarı ile Kayseri takımının ardından bir üst tura çıkmayı garantiledi. - YOZGAT