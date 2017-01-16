Coşkun Zeren: "Chibuike'nin Kafasını Başka Anadolu Takımları Karıştırıldı"

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, görüştükleri Nijeryalı orta saha oyuncusu John Chibuike'nin kafasının başka Anadolu takımları tarafından karıştırıldığını söyledi.



Sportif Direktörü Coşkun Zeren, bir süredir görüşme halinde oldukları eski Gaziantepsporlu Nijeryalı futbolcu John Chibuike'nin Samsun'da olduğu iddialarını yalanlayarak açıklamalarda bulundu. Futbolcunun kafası karışık bir şekilde Nijerya'da olduğunu ifade eden Coşkun Zeren, "John Chibuike'nin Samsun'a geldiği iddiaları doğru değil. Chibuike için net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü futbolcunun kafasını karıştırdılar. Bizle adı anıldıktan sonra kendisine birçok teklif gitti. Transferin olup, olmayacağı konusu 1-2 gün içinde netlik kazanacak. Diğer Anadolu takımları oyuncunun aklını bulandırdı. Bizimle Chibuike arasında çıkan haberler ters tepti. Oyuncu hala Nijerya'da bulunuyor. Adiloviç'in Samsun'da olduğu haberleri ise gerçek. Onunla bugün ya da yarın sözleşme imzalamayı düşünüyoruz. O konuda bir sıkıntı yok" dedi.



Eksik bölgelerdeki transferleri bu hafta içi tamamlamaya çalışacaklarını belirten Zeren, "Hocamız Ankara'dan bu akşam geliyor. Yarın hocamızla beraber bir toplantı yapacağız. Yaptığımız çalışmaları ve eksik bölgeleri konuşacağız. Perşembe gününe kadar eksik bölgeleri tamamlayabilirsek daha ayağı yere basan bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum. Yeni oyuncuların takıma adaptasyonu birkaç hafta sürecektir. Yine de Bandırmaspor maçında gösterdikleri performanstan memnunuz. Biraz daha zaman sonra takım daha da ileriye gidecektir. Bundan sonraki süreçte çok daha iyi ve diri bir takım ortaya çıkacaktır" diye konuştu.



John Chibuike'nin Türkiye'de forma giydiği 66 maçta 11 gol 6 asistlik performansı bulunuyor. - SAMSUN