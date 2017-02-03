Coşkun ve Güzgülü Yeniköylülerle Buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Cuma namazını Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesinde kılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.



MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Coşkun ve Güzgülü'ye Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ziya Elmalı, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen ve Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz eşlik etti. Coşkun ve Güzgülü Cuma Namazını mahalle sakinleriyle birlikte kıldı. Cuma namazının ardından mahalle sakinleri ile sohbet eden Coşkun ve Güzgülü'ne vatandaşlar yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Coşkun ve Güzgülü ayrıca, vatandaşlara önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Yeniköy Mahalle Muhtarı Levent Bulut, ziyaretin kendilerini onure ettiğini söyleyerek, "Mahallemize gelip bizi ziyaret etmeleri bizleri çok mutlu etti. Kendilerine ilgi ve alakalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı. Bulut ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini sundu.



MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, her mahalleye hizmet götürmek için tüm birimleriyle çalıştıklarını ifade etti. Genel Müdür Coşkun, "Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız mahallemizde yer alan dereyi temizleyerek, vatandaşlarımızın kış aylarında yaşadığı taşkın sıkıntısını ortadan kaldırdı. '114 Mahalle Projesi'nde de mahallemiz altyapısı yenilenecek mahalleler arasında yer alıyor. Hizmet etmek için geldiğimiz makamlarda vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak, ilimizi ülkemizin örnek şehirleri arasında daha da ön sıralara taşıyacağız" dedi. - MANİSA