Coşkun Sabah - Sen Bambaşkasın şarkı sözleri! 'Sen Bambaşkasın' sözleri nelerdir?

Şarkıcı ve besteci Coşkun Sabah'ın en beğenilen şarkılarından birisi Sen Bambaşkasın şarkısıdır. Peki Coşkun Sabah - Sen Bambaşkasın sözleri nelerdir? Coşkun Sabah - Sen Bambaşkasın şarkı sözleri nedir?

Coşkun Sabah - Sen Bambaşkasın şarkı sözlerinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

COŞKUN SABAH - SEN BAMBAŞKASIN ŞARKI SÖZLERİ

Dinlediğim en güzel şarkılardasın

En güzel gülüşlerde bakışlardasın

Sen kalbimin sahibi kara sevdamsın

Kimseye benzemez sen bambaşkasın

Her halin öyle güzel hep sıcacıksın

İçimde yaşıyorsun benim aşkımsın

Seni sorsalar bana anlatılmazsın

Kimseye benzemez sen bambaşkasın

Sen her mevsim güneşsin çiçeksin dalsın

Gönlümün tek muradı büyük aşkımsın

Dilimden hiç düşmeyen en son şarkımsın

Kimseye benzemez sen bambaşkasın

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, (d. 16 Ekim 1952; Diyarbakır, Türkiye), Süryani asıllı Türk şarkıcı, besteci, udi.

Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Evli ve iki kız babasıdır, kızına annesinin adını koymuştur. Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup TSM-Pop ve fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 3 milyon satarak Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerindendir. Altın çağlarını yaşadığı dönemlerde işletmeciliğini de kendisinin yaptığı Sies isimli mekânda çıkmaktaydı. Önce Özel Konser isimli kaseti yüzünden 3 kaset yaptığı Oscar Plakçılık'la, daha sonra Gel Gelebilirsen isimli kasetini şarkılarının üzerine şiirler ekleyerek tekrar piyasaya süren plak şirketiyle ve en son olarak da 1992'de bitmeden ve izinsiz olarak piyasaya sürülen İsyanlardayım isimli albüm nedeniyle 3 albüm çıkardığı Emre Plakçılık'la davalık oldu.

Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestesinin Anılar olduğunu ifade etmiştir.

Kışın İstanbul'da sahne almakta, yazın ise yeni besteler yapmak için Türkbükü, Bodrum'daki evine kapanmaktadır. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.

Elektro Udun yaratıcısı:

1997 yılında tasarladığı elektro ud ile sahne performansını artıran Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.