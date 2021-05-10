Coşkun Sabah kimdir? Coşkun Sabah kaç yaşında?

Coşkun Sabah, Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu oldu. Programa konuk olan Coşkun Sabah'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında sıkça aratılan isimler arasında olan Sabah'ın hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Coşkun Sabah kimdir? Coşkun Sabah kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Coşkun Sabah, Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu oldu. Programa konuk olan Coşkun Sabah'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında sıkça aratılan isimler arasında olan Sabah'ın hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Coşkun Sabah kimdir? Coşkun Sabah kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 yılında Diyarbakır'da doğan Süryani asıllı Türk şarkıcı, besteci, udidir.

Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Evli ve iki kız babasıdır, kızına annesinin adını koymuştur. Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup TSM-Pop ve fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 3 milyon satarak Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerindendir. Altın çağlarını yaşadığı dönemlerde işletmeciliğini de kendisinin yaptığı Sies isimli mekânda çıkmaktaydı. Önce Özel Konser isimli kaseti yüzünden 3 kaset yaptığı Oscar Plakçılık'la, daha sonra Gel Gelebilirsen isimli kasetini şarkılarının üzerine şiirler ekleyerek tekrar piyasaya süren plak şirketiyle ve en son olarak da 1992'de bitmeden ve izinsiz olarak piyasaya sürülen İsyanlardayım isimli albüm nedeniyle 3 albüm çıkardığı Emre Plakçılık'la davalık oldu.

Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestesinin Anılar olduğunu ifade etmiştir.

Kışın İstanbul'da sahne almakta, yazın ise yeni besteler yapmak için Türkbükü, Bodrum'daki evine kapanmaktadır. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.

Elektro Udun yaratıcısı

1997 yılında tasarladığı elektro ud ile sahne performansını artıran Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.

COŞKUN SABAH KAÇ YAŞINDA?

Coşkun Sabah, 1952 doğumlu olup 69 yaşındadır.

Bazı Albümleri

1989 - Ağlamak İstiyorum/ Anılar - Emre Plak 001

1990 - Beni Unutma/ Aşığım Sana - Emre Plak 013

1991 - Haber in Var Mı - Emre Plak 026

in Var Mı - Emre Plak 026 1992 - Kör Aşık - İsyanlardayım - Emre Plak 033

1993 - Alıştım Sana - Raks Müzik

1994 - İşte Coşkun Sabah - Raks Müzik

1995 - Ayrılmayalım - Mert Müzik

1997 - Şahika - Mert Müzik

1998 - Bir Gün Gelecek - İdobay

2003 - Okyanus & Best Of - Seyhan Müzik

2011 - Aşk Kitabı - Ossi Müzik

2014 - Nihayet – DMC

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