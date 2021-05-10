Coşkun Sabah - Haberin Var mı şarkı sözleri! 'Haberin Var mı' sözleri nelerdir?

Şarkıcı ve besteci Coşkun Sabah'ın en beğenilen şarkılarından birisi Haberin Var mı şarkısıdır. Peki Coşkun Sabah - Haberin Var mı sözleri nelerdir? Coşkun Sabah - Haberin Var mı şarkı sözleri nedir?

Coşkun Sabah - Haberin Var mı şarkı sözlerinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

COŞKUN SABAH - HABERİN VAR MI ŞARKI SÖZLERİ

Yıllar yılı gizliyorum

Hep içimde saklıyorum

Kimselere diyemiyorum

***

Gizlediğim aşkımsın sen

Sakladığım sevdamsın sen

Gönlümdeki büyük sırsın sen

***

Haberin var mı?

Seni çok sevdiğimden

Haberin var mı?

Yüreğimin sesinden

***

Bir dua gibi

Bir dilek gibi

Gizliyorum senin sevgini

***

Aaaahhhh…

Yaşadığım hayalleri

Gündüzleri geceleri

Kimse vereyim bu sevgimi?

***

Diyemiyorum.. Diyemiyorum..

Kimselere diyemiyorum…

Diyemiyorum.. Diyemiyorum..

Hep içimde gizliyorum

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, (d. 16 Ekim 1952; Diyarbakır, Türkiye), Süryani asıllı Türk şarkıcı, besteci, udi.

Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Evli ve iki kız babasıdır, kızına annesinin adını koymuştur. Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup TSM-Pop ve fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 3 milyon satarak Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerindendir. Altın çağlarını yaşadığı dönemlerde işletmeciliğini de kendisinin yaptığı Sies isimli mekânda çıkmaktaydı. Önce Özel Konser isimli kaseti yüzünden 3 kaset yaptığı Oscar Plakçılık'la, daha sonra Gel Gelebilirsen isimli kasetini şarkılarının üzerine şiirler ekleyerek tekrar piyasaya süren plak şirketiyle ve en son olarak da 1992'de bitmeden ve izinsiz olarak piyasaya sürülen İsyanlardayım isimli albüm nedeniyle 3 albüm çıkardığı Emre Plakçılık'la davalık oldu.

Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestesinin Anılar olduğunu ifade etmiştir.

Kışın İstanbul'da sahne almakta, yazın ise yeni besteler yapmak için Türkbükü, Bodrum'daki evine kapanmaktadır. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.

Elektro Udun yaratıcısı:

1997 yılında tasarladığı elektro ud ile sahne performansını artıran Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.