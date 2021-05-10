Coşkun Sabah - Beni Unutma şarkı sözleri! 'Beni Unutma' sözleri nelerdir?

Şarkıcı ve besteci Coşkun Sabah'ın en beğenilen şarkılarından birisi Beni Unutma şarkısıdır. Peki Coşkun Sabah - Beni Unutma sözleri nelerdir? Coşkun Sabah - Beni Unutma şarkı sözleri nedir?

Coşkun Sabah - Beni Unutma şarkı sözlerinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

COŞKUN SABAH - BENİ UNUTMA ŞARKI SÖZLERİ

Bu bir sevgi degil aşkın ötesi duygular

Taparcasına ölürcesine sevgiden öte duygular duygular

Sensin herseyim sensin melegim canim sevgilim

Sensin bana can veren tanrimdan sonra gelirsin

Sensin herseyim sensin melegim canim sevgilim

Sensin bana can veren tanrimdan sonra gelirsin

Beni unutma sensiz birakma gel söz verelim yillara yillara

Beni unutma sensiz birakma gel ant icelim yillara yillara

Anilar oldun hatiram oldun sevincim oldun sarkima sarkima

Daha ne olsun duygularimsin ekmegim suyum asimsin asimsin

Sensin herseyim sensin melegim canim sevgilim

Sensin bana can veren tanrimdan sonra gelirsin

Sensin herseyim sensin melegim canim sevgilim

Sensin bana can veren tanrimdan sonra gelirsin

Beni unutma sensiz birakma gel söz verelim yillara yillara

Beni unutma sensiz birakma gel ant icelim yillara yillara

Beni unutma sensiz birakma gel söz verelim yillara yillara

Beni unutma sensiz birakma gel ant icelim yillara yillara

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, (d. 16 Ekim 1952; Diyarbakır, Türkiye), Süryani asıllı Türk şarkıcı, besteci, udi.

Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Evli ve iki kız babasıdır, kızına annesinin adını koymuştur. Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup TSM-Pop ve fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 3 milyon satarak Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerindendir. Altın çağlarını yaşadığı dönemlerde işletmeciliğini de kendisinin yaptığı Sies isimli mekânda çıkmaktaydı. Önce Özel Konser isimli kaseti yüzünden 3 kaset yaptığı Oscar Plakçılık'la, daha sonra Gel Gelebilirsen isimli kasetini şarkılarının üzerine şiirler ekleyerek tekrar piyasaya süren plak şirketiyle ve en son olarak da 1992'de bitmeden ve izinsiz olarak piyasaya sürülen İsyanlardayım isimli albüm nedeniyle 3 albüm çıkardığı Emre Plakçılık'la davalık oldu.

Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestesinin Anılar olduğunu ifade etmiştir.

Kışın İstanbul'da sahne almakta, yazın ise yeni besteler yapmak için Türkbükü, Bodrum'daki evine kapanmaktadır. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.

Elektro Udun yaratıcısı:

1997 yılında tasarladığı elektro ud ile sahne performansını artıran Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.