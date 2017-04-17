Coşkun, Gazipaşa Gökçeler Barajını İnceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) Antalya 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Gazipaşa Gökçeler Baraj inşaatında incelemelerde bulundu.



DSİ Antalya 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Gazipaşa ilçesinde inşaatı devam eden Gökçeler Barajı'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Coşkun, "Baraj gövdesinde dolgu, ön yüzü betonu altını teşkil eden bordür betonu, topuk plağı imalatı ve dolusavak kazı, destekleme ve betonarme imalatları, ön yüzü betonarme imalatları tamamlandı. Kademeli su alma yapısı imalatları ise devam ediyor. Gazipaşa Gökçeler çayı üzerinde yapımı devam eden Gökçeler Barajı'ndan alınacak su ile 47 bin 400 dekar tarım alanının sulanması amaçlanıyor" dedi. - ANTALYA