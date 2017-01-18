Çosb Başkanı Sözdinler: İhracat Hedefimiz 3.3 Milyar Dolar

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, "Çerkezköy'de yarattığımız istihdam ve üretimimizle 150 milyar dolar olan ülke hedefine ÇOSB olarak 3.3 milyar dolarlık hedefle katkı sağlamak istiyoruz" dedi.



Çerkezköy'de 240 fabrikanın bulunduğu ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirterek, "Ama yarın iyi olacak ümidiyle hem üretime, hem yönetime, hem de yaşamaya devam ediyoruz. Böyle de olması lazım. İç ve dış tehditlerin, hain planları ve saldırıları canımızı yaksa da Türk milleti olarak geleceğe dair umudumuzu yitirmeden, devletimiz bu şer odakları ile hukuk düzeninde mücadele ederken biz sanayicilerde Çerkezköy'de yarattığımız istihdam ve üretimimizle 150 milyar dolar olan ülke hedefine ÇOSB olarak 3.3 milyar dolarlık hedefle katkı sağlamak istiyoruz" dedi.



Bu yıl dünya ekonomisinde, özellikle de Avrupa ekonomisinde daralmanın mevcut olduğunu belirten Eyüp Sözdinler, "Hedefimiz bu 3 milyar doların altına düşmemek, mümkün olabildiğince üstüne çıkmaktır. 3.3 milyar dolarlarda tutturabilirsek, Çerkezköy OSB olarak büyük bir başarı sağlarız. Ağır kış şartlarından dolayı doğalgazda da büyük sıkıntılar yaşandı. Doğalgaz santralleri evler ısınsın diye mecburen devre dışı bırakıldı. Talebimiz bir an önce alt yapılara çok önem veriyoruz ama en azından doğalgaz depolamalıyız" dedi.



'ARITMA TESİSİNİN ENERJİSİNİ KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ'



Sözdinler, OSB olarak 80 bin metreküp arıtma yaptıklarını belirterek,"Çektiğimiz suyun yüzde yüzü arıtılıyor. Atık çamur çıkıyor ve öncelerden atık bertaraf tesislerine veriyorduk. Çamur yakma imha tesisi yapıyoruz ve kısa bir süre içinde bitecek. Bu çalışmamızda Belçikalılarla olan bir projemiz. Yakma fırınlarında tamamen bertaraf edeceğiz. Oradan çıkacak 2 megavatlık bir enerji var. Onu da arıtma tesisisin kendi enerjisini karşılayacağız" dedi.



ÖNCE MESLEK YÜKSEKOKULU, ARINDAN ÜNİVERSİTE



Eyüp Sözdinler, eğitim alanında bazı projeleri bulunduğunu ifade ederek, "Bir yüksek okul projemiz var. Namık Kemal Üniversitesi ile sürekli görüşüyoruz. Meslek yüksek okulu ve arkasında da üniversite kazandırmak istiyorum. Kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz. İthalat ve ihracatta hiçbir sıkıntımız yok" dedi.



- Tekirdağ