Cosa için her gün "Dünya Günü"

Bu yaklaşıma destek veren Cosa, evlerimizde ısıtma ve soğutma amaçlı kullandığımız enerjide tasarruf ederek dışa bağlı olduğumuz doğalgaz ve elektrik enerjisinin tüketimini azaltarak çevreye ve dünyamıza fayda sağlayabilmek amacıyla yola çıktı. Aslında daha büyük resimde Cosa'nın vizyonu, bir evin tüm enerji ihtiyacını kendisinin üretebilmesi, hatta tükettiğinden daha fazla ürettiği enerjiyle de şebekeyi besleyerek fosil yakıt kaynaklı enerji üretimini minimize, çevreye olan katkıyı da maksimize edilmesini sağlamak.

Şu anda, iyi yalıtım yapılmış bir evde, yüksek verimli kombi ve invertörlü klimalar ile Cosa kullanarak klasik sistemlere göre %50'den fazla tasarruf edilebiliyor. Sadece kombi kullanımına bakıldığında, geçen kış Cosa kullanılan evlerde tasarruf oranı Türkiye çapında ortalama %31 olarak hesaplandı. Türkiye'de, kombi kullanılan konutlarda doğalgaz tüketiminin 2015 yılı verilerine göre ortalama 1129 m3 olduğu düşünüldüğünde, %31 oranında tasarruf ile konut başına yıllık ortalama 350 m3, parasal karşılığı olarak yaklaşık 450 TL değerinde bir kazanç sağlanmıştır.

Söz konusu tasarruf miktarı çevre açısından ele alındığında, konut başına yıllık ortalama 350 m3 doğalgaz tasarrufu ile yılda 630 kg CO2 emisyonunun önlenmesi sağlanmıştır. Bir ağacın yılda ortalama 20 kg CO2'yi absorbe ettiği düşünüldüğünde, yapılan tasarruf ile konut başına 32 ağaca eşdeğer bir etki sağlanmıştır. Türkiye genelindeki potansiyel tasarruf miktarı ve çevresel etkilerin açısından konu ele alındığında, söz konusu tasarruf oranı ile tüm Türkiye'de, kullanıcıların ödediği faturalardan yıllık 4 milyar TL'den fazla bir tasarruf potansiyelinin bulunduğu ve buna karşı yaklaşık 6.3 milyon ton CO2 emisyonunun önlenebilmesinin mümkün olduğu ifade edilebilir. Bu tasarruf miktarı aynı zamanda, ülkemizde linyit ile elektrik üreten tüm santrallerin ürettiği enerjiye ya da doğalgaz santralleri ile üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık üçte birine denktir. Son günlerde yasal alt yapısının da düzenlenmekte olduğu çatı üstü PV sistemlerinin de maliyetlerinin düştüğü ve kolayca uygulanabilir hale geldiği bir dünyada, bunlar Cosa'ya entegre edilerek, bir evin tüm enerji ihtiyacını şebekeden bağımsız bir şekilde karşılamak yani enerji maliyetlerini sıfıra indirebilmek mümkün olabilecek ve hatta üretilen fazla enerji şebekeye aktarılabilecek.

Sürdürülebilir, daha güzel ve daha temiz bir dünya için Cosa tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor.