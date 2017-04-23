Çorumluların Bahar Coşkusu

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Çorumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen bahar şenliğinin 5'incisi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



Geleneksel bahar şenliğine, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Pir Sultan Abdal Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, Çeşme Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mehmet Bilgiç de davetli olarak katıldı. Manzarası ile ünlü Çeşmeköy bölgesinde gerçekleşen geleneksel şenlikte, dernek üyeleri ve konuklar gün boyunca halay çekip oyun oynadı.



Şenlik Ağası seçildi



Çeşme Çorumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Uysal, bahar şenliklerini her yıl geniş katılımla yapmaya devam edeceklerini söyledi. Şenlikte bu yıl ilk kez 'Şenlik Ağası' seçimi de gerçekleştirildi. Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mehmet Bilgiç'in önerisi ve ağalık teklifi ile Şenlik Ağası seçimine geçildi. Bilgiç, Şenlik Ağası olmaya aday olduğunu açıkladı. Mehmet Bilgiç'in ardından altı kişi daha Senlik Ağası adaylığını açıkladı. Yapılan açık arttırmada, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi adına ağalığa aday olan Belkız Bayrak, Şenlik Ağası seçildi. Bir yıl boyunca geçerli olacak Şenlik Ağalığını kazanan Bayrak, şenliğe katılanları tek tek ziyaret etti. - İZMİR