Çorumlular Yemeğinde Şehitler İçin Dua Okundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Körfez Çorumlular Platformu 61.toplantısını Akçay'da yaparken, eğlence yapılmadı ve şehitler için dua okundu. Hemşerilerine teşekkür eden Platform Başkanı İsmail Eker, şehit ailelerine başsağlığı diledi.



Körfez Çorumlular Platformunun 61.toplantısı Akçay'da yapılırken, şehitler nedeniyle eğlence yapılmadı. 60 kişinin katıldığı toplantının açılışında bir konuşma yapan Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, şehitler nedeniyle hüzünlü olduklarını söyledi. Platformun 5 yılı doldurduğunu anlatan İsmail Eker, "Bu gün 61. toplantımızı yapıyoruz. Şehitlerimiz nedeniyle eğlence bölümünü iptal ettik. Hemşerilerimizin üzüntülü ve sevinçli günlerinde hep birlikte olmaya gayret ediyoruz. Üzüntülerde ve sevinçlerde hep birlikteyiz. Şehitlerimize rahmet ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Yemeğimize katılan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR