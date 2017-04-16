Çorumlu seçmenler sandık başlarında uzun kuyruklar oluşturdu



ÇORUM'da 18 maddelik Anayasa Değişikilği Referandumu için vatandaşlar sandık başına giderek oy kulanmaya başladı.



Çorum'da kayıtlı 386 bin 248 seçmen bin 636 sandıkta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de başladı. Oy verme işleminin başladığı anlardan itibaren vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başında uzun kuyruklar oluşturdu. Polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik tedbiri aldı.