Çorum Yayla Haber 8. Yaşında

Çorum'un ilk yerel internet gazetesi olan Yayla Haber, 8. yılını okuyucuları ile birlikte kutluyor.



Sürekli yenilenen yüzüyle sıcak ve flaş haberleri "www.yaylahaber.com" adresinde okuyucularına yansıtan Yayla Haber Gazetesi, objektif ve tarafsız haberciliği ön planda tutarken, yerel alanda tüm haberleri sayfalarında yayınlayarak halkın büyük ilgisini toplamayı başardı.



Yayla Haber İmtiyaz Sahibi Hacı Odabaş, Yayla Haber'in 6. kuruluş yıl dönümünde bünyelerine Alaca Lider Gazetesi'ni ve 7. kuruluş yıl dönümünde ise Osmancık Haber gazetesini katmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Odabaş, internet gazetesi Yayla Haber'in yanı sıra; Alaca Lider ve Osmancık Haber ile de yazılı basın hizmeti verdiklerini, üç ayrı koldan habercilik sektörüne renk kattıklarını dile getirdi.



Çorum'un ilk yerel internet gazetesi olduklarını ifade eden Yayla Haber Gazetesi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Hacı Odabaş, "Çorum'da gazetecilik alanında farklı bir yayın olarak çıkmak istedik ve bu anlamda yerel internet gazetesini kurduk. Ulusal ajanslara abone olarak ülkemizde ve dünyada olan haberlere yer verirken, yerel haberleri de sıcağı sıcağına okuyucularımıza yansıtıyoruz. Halkımıza sıcak ve taze haberi okutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Bugüne kadar haberde tarafsız ve objektif olmayı kendilerine ilke edindiklerini ifade eden Odabaş, "Günlük 60 ila 90 arasında haberi gazetemizde okuyucularımıza gün içerisinde ulaştırıyoruz. İlimizde yaşanan olayları anında sayfalarımıza taşıyoruz. Google'de 7 yıldır haberlerimizin indekslenmesini sağlayarak adeta Çorum'un röntgenini çekiyoruz. Çorum'la ilgili dijital bir kütüphane oluşturduk. İlk yerel internet gazetesi olmanın yanı sıra Çorum'un bilgi bankası konumundayız. Yayın ilkemiz çerçevesinde, kimseden korkmadan olayların üzerine tarafsız ve objektif bir şekilde giderek olayları halkımıza duyurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Hacı Odabaş, "Çorum müteşebbis ruhuyla Türkiye'ye her zaman model olmuştur. Biz de buradan yola çıkarak basın-yayın sektöründe bir ilke imza atma kararı aldık. Amacımız Çorum'da farklılıkları halkımıza yaşatmaktı. Yayla Haber'i kurarak bu amacımızı gerçekleştirdik. Çorum basını ülke genelinde önemli bir yere sahiptir. 2008 yılında Yayla Haber'i Çorum halkıyla tanıştırdıktan sonra, il merkezi ve ilçelerde bugün onlarca internet gazetesinin yayın hayatına atılmış olması, çıktığımız yolun ne derece doğru bir yol olduğunu gösteriyor. Çorum'da internet gazeteciliğinde öncü olmanın haklı gurunu yaşarken, bizimle birlikte aynı şekilde gazetecilik yapan arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM