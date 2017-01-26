Çorum Valisi Kılıç, Sungurlu'da Sorunları Dinledi

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Sungurlu ilçesini ziyaret etti.



Kılıç, Sungurlu'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Kaymakam Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.



Gözen ve Başkan Şahiner'den ilçeyle ilgili brifing alan Kılıç, katılımcıların talep ve isteklerini de dinledi.



Kılıç, yaptığı konuşmada, devlet ve milletin el ele vererek tüm sorunların üstesinden gelinebileceğini belirterek, "Devletimizi yöneten tüm kurumlarla ve milletimizle beraber el ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek, bu vatan toprağını mamur etmek, insanımızı zenginleştirmek ve devletimizi güçlü kılmak vazgeçilmez hedefimizdir. Her birimizin gönül derinliklerinde ve bilinç altında bu ideal, bu hedef vardır." dedi.



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır" diyen Kılıç, "Devletimiz büyük olacaktır. Devletimizin yarınları şefkat kollarıyla kucaklayacaktır. Milletimiz zengin olacaktır. Türk devlet geleneğinin bize emrettiği, bize miras bıraktığı anlayışla gece uyumayacağız, gündüz oturmayacağız. Milletimizi zengin edeceğiz, devletimizi yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.



Toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Kılıç, tarihi Ulu Cami ile yapımı süren sentetik saha ve yüksek okul inşaatında inceleme yaptı.