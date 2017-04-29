Çorum'un Kargı Ilçesi'nde Köyde Yangın Çıktı 50'ye Yakın Ev Yandı-1

Çorum'un Kargı ilçesi'nde köyde yangın çıktı 50'ye yakın ev yandı-1(Tür: Yurt)

Çorum'un Kargı ilçesi'nde köyde yangın çıktı 50'ye yakın ev yandı-1

(Tür: Yurt)

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