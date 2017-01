Çorum, Temizlikte Marka Şehir Olmaya Devam Ediyor

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum'un artık temizlikte bir marka olduğunu vurgulyarak, "Çorum, dün temiz bir şehir olarak biliniyordu. Bugün daha temiz bir şehir oldu" dedi.



Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının katılımıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde bir basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, müdürlüğün son yıllardaki çalışmaları ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında açıklamada bulundu.



Temiz şehir algısının ortaya çıktığı 1980 yılında şehir nüfusu 85 bin iken, 1990 yılında bu sayının 135 bin, 1995 yılında 150 bin, bugün ise 2016 yılı itibariyle 260 bine yükseldiğini açıklayan Başkan Külcü, 43 köyünde çöp alımını belediyenin gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, köylerin nüfusuyla birlikte 270 bin insana temizlik hizmeti verildiğinin altını çizdi. Artan nüfusa rağmen hizmet kalitesinden taviz vermeden kalite standartlarını daha da yukarı çıkardıklarına vurgu yapan Başkan Külcü, sadece Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde değil, bağlı birimlerin tamamında hizmet kalitesinin yükseltildiğine işaret etti.



Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün normalde günlük temizlik işlerini yapan bir müdürlük olduğunu anlatan Külcü, "Ama bizim dönemimiz bu anlamda farklı bir dönem oldu. Bir yandan rutin hizmetleri aksatmadan yürütürken bir yandan da sürekli bütçe ayırarak adeta Temizlik İşleri Müdürlüğünü bir yatırım müdürlüğü haline getirdik. Neredeyse Çorum Belediyesi'nin en azla bütçe kullanan müdürlüklerden birisi oldu. Görevde bulunduğumuz 2009 ve 2016 yılları arasında araç ve ekipman için 8 milyon TL'lik yatırım yaptık. Buna Katı Atık Projesi'nin bu yıl tamamlanacak 73,5 milyon liralık maliyetini de ilave edersek 81,5 milyonluk dev bir yatırım bütçesi ortaya çıkıyor. Bu bütçe, temizlik hizmetleri için ölçeğimizdeki illere göre büyük bir bütçedir. Bu yatırım bütçesi olarak ayrılmış bütçedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün rutin hizmetler için kullandığı bütçe bugünün rakamları ile yıllık 16 milyon liradır. 16 milyonu 8 yılla çarptığınızda 128 milyon lira yapıyor. Bu rutin hizmetlerin ifası olarak kullanılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bugüne kadar 210 milyon liralık bütçe kullanmıştır. Bu şehrin temizliği için 210 milyon lira bütçe ayırmışız. Bizim ölçeğimizdeki illerin hayal dahi etmediği bir bütçe. Çorum temizdi, Çorum şimdi daha temiz bir il oldu. Temizlikte markaydı markasını güçlendiren bir il oldu. 2011 yılında şehirde büyük bir değişim gerçekleştirdik. Temizle ilgili değişimin başladığı değişim dönüşüm 2011 yılında başladı. O dönemde bütün araçlarımız kiralıktı ve kullandığımız araçların neredeyse 10 yaşından büyük bir araç yoktu. O dönem 22 araçla hizmet ederken biz bir defada 28 adet belediyemize çöp kamyonu aldık. Sonrasında alımlarımız devam etti. Bu sayısı 53'e çıkardık. Dün 22 araçla hizmet eden belediyemiz bugün 53 araçla hizmetlerini gerçekleştiriyor. Dün aracı olmayan belediyemiz bugün 61 araç ve ekipmanla en genç araç parkına sahip belediyelerden birisi. Bunu nasıl başardık. Bu bir hesap işi. 22 araç için ödediğimiz aylık kiramız 2011 yılında 140 bin liraydı. Başka müdürlüklerinde işin içerisine dahil oldu. 51 araç aldık. Bu araçlarda 4 yıl boyunca 150 bin lira taksit ödedik. 4 yılın sonunda içerisinde iş makinelerinin de olduğu 51 aracın borcu biterek belediyeye kazandırıldı" diye konuştu.



"Başarımızın sırrı '3 P' formülünde yatıyor"



Çorum Belediyesi'nin başarısının sırrının "3 P" formülünde gizli olduğunu açıklayan Başkan Külcü, "Belediyenin başarısının sırrı "3 P" kuralında yatıyor. Yönetimin başarısının temeli 3 P'dir. Planlama personel ve paradır. Planlama yapamıyorsanız, paranızı yönetemiyorsanız, personelinizi yönetemiyorsanız hiçbirşey yapamazsınız. Çorum Belediyesi bu işlerin hepsinde zamanında adım atabilen, karar alabilen bir belediye haline geldi. Rakamlar ortada, yapılanlar ortada. Kazanımlarımız ortada. Yapılan çalışmalarla tasarruflar oluştu. Temiz Çorum algısının devam etmesi için daha da yükselmesi için personelimiz yeterli değil diyerek takviye yaptık. Öneki dönemde 150 personelimiz vardı. Bugün bu sayıyı 300'e çıkardık. Şehrin her tarafına dağıldılar. Temizlikteki başarımızın temel kaynağı personelimiz. İşini seven, sahiplenen, sokağı ve caddeyi süpürürken evinin önünü süpürüyormuş gibi sorumluluk sahibi personelimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



10 milyon metrekare alanda temizlik yaptıklarını açıklayan temizliğini yaptıklarını açıklayan Başkan Külcü, "Bunun içerisinde 283 cadde, 2 bin 213 sokak var. 43 köyümüz var. Buralarda günlük ve periyodik olarak çalışmalar devam ediyor. Büyük caddelerimizde her gün süpürgeli ve makineli temizlik yapıyoruz. Büyük sokaklarımızda 2-3 gün arayla periyodik temizlik yapıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bir özelliği de 24 saat esasına göre çalışmasıdır. 7 gün 24 saat, bayramlarımız dahil sürekli personelimiz çalışıyor. Bazı yerlerin gece temizlenmesi gerekiyor. Oralarda adeta zamanla yarışıyoruz. Düğün, cenaze, mevlit vb. sebeplerle rutin dışı, plansız ve anlık ihtiyaç oluştuğunda da ekiplerimiz anında müdahale ediyorlar. Sağlıklı toplumun temeli, temiz çevredir. Tüm personelimiz bu bilinçle, bu inançla da 24 saat görev başındadır" ifadelerini kullandı.



Sokak ve mahalle temizlikleri hakkında açıklama da bulunan Başkan Külcü, "Şüphesiz en önemlisi 283 cadde, 2 bin 213 sokağımız ve 43 köyümüzdeki süpürge temizliği ve araç ve ekipmanla yürütülen temizliktir. Caddelerimizi her gün süpürüyoruz. Büyük sokakları 2-3 gün aralıklarla süpürüyoruz. Burada 2 hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi, 43 köyümüzün atıklarını görevimiz olmadığı halde biz alıyoruz. Köylerimize 573 tane konteynır verdik. Haftada en az bir kez topluyoruz. Bunu yapmamızın 2 sebebi var. Bir kere temizlik çevreden başlar. Orada oluşacak, sinek haşere vs. bir süre sonra şehir merkezini etkiliyor. İkincisi, şehirde de olsa, köyde de olsa devlet olarak verebileceğimiz bir hizmet varsa bunu yapmak görevimiz diye düşünüyorum. Çorum bizimle birlikte gerçek anlamda mahalle temizliği ile tanıştı. Sadece süpürme araçlarının yollarda dolaştığı bir temizlikten bahsetmiyorum. Bu tam bir temizlik değildir. 30-40 arkadaşımızın mahalleye sokak sokak dağıldığı bir temizlik bu. Yol kenarlarında araçların park edildiği, kaldırımlara dokunulmayan temizlik tam bir temizlik değildir. 2 bin 213 sokağımızı kış dönemi hariç, en fazla 10 günlük aralıklarla süpürge ile temizliyoruz. Bunun adı mahalle temizliğidir. Türkiye'de bu işin hakkını vererek yapan az belediye var. Artık Çorum daha temiz derken buna dayanarak söylüyorum. Dün ana caddeleri temiz, göz önünde olan yerleri temiz bir Çorum vardı. Bugün sokak sokak temiz bir Çorum var. Bu dönemin en önemli yeniliklerinden birisi budur" şeklinde konuştu.



Yeraltı konteynır sistemi hakkında da bilgi veren Başkan Külcü, "Temizlik işlerinin en önemli yeniliklerinden birisi de yer altı konteynır sistemidir. Anadolu Belediyeleri içinde ilk biziz. İstanbul'da Fatih Belediyesi ile beraber başladık. Onlardan önce bitirdik, ama onların sayısı daha fazla idi. Birçok Belediye'ye örnek olduk.Çok sayıda teşebbüs olmuştu. Ama işleyen bir sistem, sorunsuz bir sistem olarak belki de ilk kez biz kurduk. Gazi ve İnönü Caddesini hatırlayınız. Akşam olunca, konteynırlar dolar, etrafı çöp yığını haline dönerdi. Bir yandan erken alınca trafik felç olur, uzun kuyruklar oluşurdu. Erken alınmadığı zaman da kedi -köpek çöpleri dağıtır, ortalığı pislik götürürdü. Su sızıntıları, yemek atıkları, koku, kötü görüntü herkesi rahatsız ederdi. Yaptığımız bu yatırımla Gazi, İnönü, Bahabey caddeleri rahatladı" diye konuştu.



Sessiz sedasız başlayıp bitirdikleri işlerden birisinin de çöp varillerinin şehrin hayatından çıkarılması olduğunu anlatan Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, şunları kaydetti;



" 2009 yılında şehrin tamamında 5 bin adet konteynır, 15 bin çöp varili vardı. Toplam 20 bin varil ve konteynır vardı. Çabuk çürüyen, delinmiş varillerden sızan su, oluşan pis koku, haşere üretmesi, kötü görüntü gibi birçok olumsuzluğa sebep oluyordu. Sanayi bölgeleri ve bağ bölgeleri dışında çöp varili kullanımına son verdik. 20 bin olan sayıyı da, 16 bine düşürdük. Böylece, atık toplama maliyetini de düşürdük. Bununla birlikte az önce belirttiğim olumsuzluklardan kurtulduk. Küçük konteynırları da büyük konteynırlarla değiştirdik. Buradan da bir tasarruf sağladık. 2016 yılından itibaren konteynırlarımızı yıkayarak temizlemeye ve dezenfekte etmeye başladık. Türkiye'de sayılı Belediyenin yaptığı bir hizmet bu. Temizlik işlerinin her yeniliğinin amacı orada oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmaktır. Yıkanmayan konteynırlar daha hızlı eskiyor, çürüyor, deliniyor. Dolayısıyla sızıntı, haşere vb. olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Bunları önlemenin yolu buydu. 2016 yılında konteynır yıkama aracı aldık. Şu an da her konteynır yılda 2 kez dezenfekte ediliyor, yıkanıyor. 2017 yılında ihtiyaç olduğu kanaatine varırsak 1 yıkama aracı daha alacağız. Temizlik işlerimizde teknoloji ve bilişim dünyasının imkanlarından da istifade ediyoruz. Konteynırların boşaltılıp boşaltılmadığı ile ilgili zaman zaman hemşehrilerimizden şikayet alıyoruz. Bazen biz hizmette gecikiyoruz. Bizden kaynaklanan bir aksama oluyor. Bazen de mahalle sakinlerinden kaynaklanan sorunlar oluyordu. Mesela konteynır boşaltılmamış diye şikayet geliyor, gidip bakıyoruz. 2 saat önce boşaltmışız. Biri evinde tadilat yapıyor, getirip inşaat molozunu, taşı, tahtayı, kumu konteynırlara dolduruyor. Bir başkası geldiğinde boşaltılmamış sanıyor. Şimdi bunları anlık olarak bilgisayar sisteminde takip ediyoruz. Ne zaman boşaltılmış. Hangi araç boşaltmış, doluluk oranı nedir? Hepsini görüyoruz. Yazılım kısmı çok zor ve önemliydi. Bunu hallettik. 1000 konteynırda pilot uygulama yaptık. Şimdi sadece konteynırlara yerleştirilen cihazları alıp monte ederek, genel uygulamaya geçmek kaldı" dedi.



Ambalaj atıklarının ayrıştırılması hakkında da açıklamalar yapan Başkan Külcü, şu ifadeleri kullandı; "Atıkların gerek geri kazanım yoluyla ekonomiye kazandırılması gerekse çevrenin korunması amacıyla atıkların toplanması hususunda da bir stratejimizvar. Olabildiğince her atık türünü ayrı ayrı almak, toplamak gerekiyor. Belediyemiz de bu konuda hazırlıklarını tamamlayıp, uygulamayı başlatan Belediyelerden biri oldu. Ambalaj atıklarının toplanmasını 3 lisanslı firma eliyleyapıyoruz. Plastiği, camı, kağıdı ayrı ayrı alıyoruz. Bunun için toplama kutuları yerleştirdik. Poşet dağıtıyoruz. Zaman zaman ikazlar yapıyoruz. Okullarda kampanyalar yapıyoruz. İlgiyi artırmaya çalışıyoruz. En çok zorlandığımız hizmetlerimizden birisi bu Çünkü sadece bizim çabamız yeterli olmuyor. Hemşehrilerimizin ilgisi, desteği çok önemli. İlgi her gün artıyor. 2015 yılında 3 bin 271 ton ambalaj atığı toplandı. 2016 yılında 5 bin 800 ton ambalaj atığı toplandı. Yüzde 80 civarında bir artış oldu. Hastaneler, eczaneler, diyaliz merkezleri vb. tıbbi atık üreten yerlerle, sözleşme yaparak atıklarını düzenli olarak alıyoruz. Bu konuda kanunen, tek yetkili ve aynı zaman da tek yükümlü kurumuz. 2016 yılında 520 ton tıbbi atık toplanarak bertaraf edildi. 14 ilçemizin tümünün tıbbi atığını biz alıyoruz. Çünkü diğerlerinin bertaraf tesisi yok. Atık pilleri de topluyoruz. Bir pilin doğada yok olma süresi 300 yıldır. Dolayısıyla bir gazete parçası, organik atık vb. tüm atık türlerinin karışık toplanması doğa için çok tehlikelidir. Ayrıca toplanması ve bertaraf edilmesi gerekir. Biz de böyle yapıyoruz. 2009 öncesinde düzensiz bir çalışma vardı. Elimizde de bir istatistik yok. 2009'dan beri planlı ve kampanyalarla destekleyerek topluyoruz. Lisanslı firmalara teslim ediyoruz. 2009 yılında 600 kilo pil toplanmıştı. 2016 yılında bu oran 3 tona yükseldi. Okullarımızda kampanyalarımızı destekleyen idare, idarecilere, öğretmenlere, öğrencilere ve öğrenci ailelerine teşekkür ediyorum. Atık yağların toplanması, su ve toprağın en önemli nedenlerinden biri de bitkisel atık yağlardır. Lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemek firmaları başta olmak üzere, birçok noktada atık yağ ortaya çıkmaktadır. Buralarda düzenli denetimler yapıyoruz. Atık yağ çıkaran firmaların lisanslı firmalarla bağlantı kurarak, sözleşme yaparak atık yağlarını bunlara vermelerini sağlıyoruz. Biz de bunun takibini yapıyoruz. 2010 yılında 8 bin litre atık yağ toplandı. 2016 yılında ise 40 bin litre atık yağ toplandı. Toplam 7 yıl içinde ise 122 bin litre yağ toplandı.



Günlük 35 bin hemşehrimiz toplu ulaşım hizmetlerimizden istifade ediyor. Dolayısıyla bu kadar insan duraklarımızı kullanıyor. Şu anda şehrimizde kurulu 400 adet otobüs durağı var. Bu 400 durağın 20 tanesi klimalı kapalı duraklar. İnsanlar sürekli buralara dokunuyor. Bu sebeple temizliğini önemsiyoruz. Belirli periyotlarla yıkıyor, temizliyoruz"



Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi hakkında da bilgi veren Başkan Külcü, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün rutin hizmetlerinin dışında çok önemli bir çalışması da Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'dir. Bizim Belediyecilik dönemimizde yaptığımız en önemli yatırımlarımızdan biridir. Şu anda atıklarımız vahşi depolama sistemi ile depolanmaktadır. Her türlü tehlikeye açıktır. Çökme, kayma olabilir. Patlama olabilir. (Metan gazı birikmesi nedeniyle) Hastalıklara kaynak olabilir. Bundan kurtulmamız lazımdı. Uzun ve yorucu bir süreç yaşadık ama netice almayı başardık. Şu anda yapım çalışmaları devam ediyor. 2017 sonbaharında tamamlanmış olacak. Ekipmanlarıyla birlikte 21 milyon Euro'ya yani 73,5 milyon TL'ye tamamlanacak bir proje. İlçelerimizle birlikte yürüttüğümüz bir proje. Şehrin 25 yıllık atık depolama sorunu çözülmüş olacak.



En güzel temizlik, kirletmemektir. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Bu bilinci oluşturabilmek için de yıl boyunca değişik tanıtım, iletişim, reklam materyalleri ve okullarda öğrencilere konferanslar düzenleyerek bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Burada bir hususu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu hizmetlerin en az yarısı 2009 sonrası tanıştığımız hizmetler. Belediyemizin her alanında olduğu gibi temizlik hizmetlerinde de çıtayı yükseltme gayreti içindeyiz. Hep yeniyi, güzeli daha nitelikli bir hizmeti kovalıyoruz. 8 yıllık hizmet anlayışımız bu vizyon üzerine kuruldu. Geriye dönüp baktığımızda da Temizlik İşleri Hizmetlerimizde bunu başardığımızı görüyoruz. Bundan sonra da aynı heyecanımızı koruyarak çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Çünkü zaten temiz diye bilinen şehrimizin temizliğine daha yüksek standart getirdik. 2010 yılında yüzde 64 çıkan memnuniyet oranı bugün yüzde 86 çıkıyor. Bu hem çok büyük bir mutluluk ve onur vesilesi hem de büyük bir sorumluluğun kaynağıdır. Bu sorumluluğun gereğini yapacak ve şehrimizi dün olduğundan daha temiz bir şehir haline getirmek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğiz" - ÇORUM