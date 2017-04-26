Çorum Şehit Uzman Çavuş Düzgün'ün Cenazesi Memleketine Getirildi

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün cenazesi memleketi Çorum'a getirildi. Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün cenazesi askeri uçakla Amasya'nın Merzifon Havaalanı'na getirildi. Buradan karayoluyla memleketi Çorum'a götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Düzgün'ün cenazesi ilk olarak konvoy eşliğinde Çorum merkeze bağlı Feruz Köyü'ndeki baba ocağına getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup helallik alındı. Şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi 53 yaşındaki Neriman Düzgün, şehidin kardeşleri Serdar, Rıdvan ve Asiye Düzgün ile şehidin eşi 28 yaşındaki Hacer Düzgün güçlükle ayakta durabildi. Anne Neriman Düzgün basın mensuplarına Bizi bu halde çekip şerefsizleri sevindirmeyin diye seslendi. Bu sırada şehit oğlunun tabutuna sarılan Neriman Düzgün baygınlık geçirince sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin felçli olan babası 61 yaşındaki Elvan Düzgün, ise rahatsızlığı nedeniyle buraya getirilmedi.



Şehidin resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşi Hacer Düzgün de tabutun başında gözyaşı döktü. İktisat Fakültesi mezunu olan Hacer Düzgün'ün bir yıl vekil öğretmenlik yaptığı ve şu anda Yozgat Sarıkaya Belediyesi'nde sözleşmeli personel olarak çalışğı belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Sedat Düzgün ve eşi Hacer Düzgün'ün Ramazan Bayramı sonrasında düğün töreni yapacakları belirtildi. Şehit için baba evinde dua edilmesinin ardından cenazesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Sedat Düzgün için Çorum kent merkezindeki Akşemsettin Camii'nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılınacağı ardından cenazesinin şehitlikte toprağa verileceği belirtildi.