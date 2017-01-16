Çorum İl Stratejik Gelişim Planı Masaya Yatırıldı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 2017-2021 İl Stratejik Gelişim Planı Yerel İstişare Toplantısı gerçeleştirildi.



Toplantıya Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı J. Alb. Fatih Üstündağ, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Ticaret ve Sanayi Odası Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş ve TSO Meclis üyeleri katıldı.



Toplantıda bir konuşma yapan Vali Necmettin Kılıç, Türkiye'de kendi gayretleri ve sahip olduğu müteşebbis ruhuyla gelişim gösteren iki il bulunduğunu bunlardan birisinin Kayseri diğerinin ise Çorum olduğunu belirterek, dışarıdan bakıldığında bunun açıkça görüldüğünü ifade etti.



Çorum'un birlik ve beraberlik ruhu ve esnaf zihniyetiyle doğruları yaparak oldukça iyi bir yere gelmiş bir il olduğunu dile getiren Vali Kılıç, "Bugün Çorum, orta gelişmişlik sendromu yaşıyor. İller bir noktaya gelir, eğer sıçrayamazlarsa orada kalırlar. Çorum iyi bir noktada ama önünü açmak gerekiyor. Buna dünyadaki sanayi göstergeleri açısından bakarsak, ton başına ürün maliyetinin artması gerekiyor. Yani teknolojinin artması gerekiyor. Çorum'u ve Çorum'daki sanayiyi ileriye götürecek bazı adımların atılması gerekiyor. Çorum'u bugüne kadar sürükleyen sektör sanayidir" dedi.



Valilik tarafından il genelinde başlatılan 'Kimse aç ve açıkta kalmasın' adıyla başlattıkları proje hakkında da bilgi veren Vali Kılıç, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın verileri ve arşivleri bin 700 civarında ailenin hiçbir destek almadığı görülüyor. Çalışacak durumda değiller, eğer kendisine yardım eden birileri olmazsa da çok zor durumda kalıyorlar. Bizim bu ailelere sahip çıkmamız lazım. Vakfımız aracılığıyla sahip çıkıyoruz ama yeteri kadar yapabildiğimizi iddia edemiyorum. Kimsenin gece aç yatmaması lazım, kimsenin evsiz kalmaması lazım. İl Merkezimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine yemek gönderiyoruz. Kırsalda da evi eskimiş vatandaşlarımızın 1+1 boyutunda evler yapıp kendilerine teslim edeceğiz. Ticaret Sanayi Odası ile fikir alışverişinde bulunduk ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eliyle bir hesap açtık. Bu hesaba sanayicilerimizin gönüllü katkılarını talep ediyoruz. Bu 1700 ailenin kömürünü, yemeğini veriyoruz. Ama istiyoruz ki, bu insanların cebine ayda 300 lira para koyabilelim ve elektrik, su gibi ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Böyle bir gayretimiz var. Sanayicilerimizin bizi destekleyeceklerini umuyoruz. Bir toplum bütüne, fakiriyle ve zenginiyle yürür. Bu tür gayretler fakir ile zengin arasındaki köprüyü güçlendirir. 4 kişilik bir heyet kurduk. Hesaba yatan paraların ailelere ulaşmasını denetleyecekler" ifadelerini kullandı. - ÇORUM