Çorum İl Özel İdaresi'nden Tarım ve Hayvancılığa Büyük Destek

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından bu yıl içerisinde projelendirilen tarım ve hayvancılık alanlarındaki projelere İl Özel İdaresi tarafından 760 bin liralık destek sağlandığı açıklandı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılının ilk üç ayında tarım ve hayvancılık için ayrılan ödenek ile Osmancık ilçesinde bağcılık ve hünnap yetiştiriciliği, Dodurga ilçesinde ayva yetiştiriciliği, İskilip ilçesinde çilek yetiştiriciliği, Sungurlu ilçesinde bağcılık, Alaca ilçesinde çerezlik kabak yetiştiriciliği, Mecitözü, Alaca, Kargı ve Ortaköy ilçelerinde yonca yetiştiriciliği konularında üreticilerin desteklendiği ifade edildi. Destekler kapsamında ayrıca merkez ve ilçelerde süt soğutma tankı bulunmayan köylerde kullanılmak üzere 1' er tonluk 20 adet süt soğutma tankı temin edilerek üreticiler ve süt üreticileri birliğinin kullanımına sunuldu.



İl Özel İdaresi tarafından verilen destekler kapsamında tesis edilen üretim alanları ve örnek bahçeler ile çiftçiler tarafından bu uygulamaların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğinin belirtilidği açıklamada köylere kurulan süt tankları ile çiğ sütte yaşanan pazarlama sorununun çözümüne katkıda bulunulacağı ifade edildi. - ÇORUM