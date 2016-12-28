Çorum Hastane Koridorlarında Çocuklar Bisiklet Sürüyor

Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk servisine, bisikletler alındı. Doktor ve iğne korkusunu atlatmaları için hastane yönetimi tarafından alınan bisikletlerle hastane koridorlarında gezen çocuklar, hem tedavilerini sürdürüyor hem de eğleniyor.



Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilginç bir uygulama hayata geçirildi. Çocuk servisinde tedavi gören çocuklar için bisikletler alındı. Balonlarla süslenen bisikletleriyle bir yandan kollarına takılan serumlarla tedavi olan çocuklar bir yandan da hastane koridorlarında pedal çevirerek keyifli zaman geçiriyor.



Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı ve Hastane yöneticisi Doç. Dr. Sinan Zehir yeni uygulama hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Hastane yöneticisi Doç.Dr. Sinan Zehir, hastaneye gelen çocukların tedavi sırasında korku yaşadıklarına dikkat çekerek, 'Özellikle damar yolu açma ve serum takma işlemi aileler ve sağlık personeli için sıkıntı oluyordu. Biz bu sorunu çözmek ve çocuklar için tedavi sürecini daha eğlenceli hale getirmek amacıyla çocuk servislerine bisikletler aldık. Bu bisikletlere serum askılığı monte edilerek, çocukların bisikletler üzerinde tedavi görmesini sağladık. Çocuklar artık hem tedavi görüyor, hem de eğleniyorlar. Hepimizin canı olan çocuklarımız için ne yapsak az. Bundan sonraki süreçte hem hastanede hem de çocuk servisinde birçok yenilikleri hayata geçireceğizö dedi.



Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı'da çocuklara önem verdiklerini kaydederek, 'Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Bu uygulama için yöneticilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederizö diye konuştu.



Çocuk servisinde görevli hemşireler ve refakatçi aileleri de uygulamadan memnun. Aileler, çocukların 5-6 saat süren serum tedavisi sırasında artık sıkılmadıklarını söyledi.



Çorum Eğim ve Araştırma Hastanesi'nde bisiklet uygulamasının yanı sıra çocuk oyun alanı kuruldu. Çeşitli oyun gurupları ve oyuncaklarla donatılan çocuk oyun odasında, hastanede tedavi gören çocuklar eğlenceli dakikalar geçiriyor. Kitap okuyarak zaman geçirmek isteyenler içinde kitaplık kuruldu. Çocuklar buradaki hikaye kitapları ile hem zaman geçiriyor hem de okuma alışkanlıklarını geliştiriyor.



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Çocuklardan detay



Bisiklet süren çocuklar



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Röportaj



(SÜRE : 4 dk - BOYUT: 185 MB)



Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) -



(Tür: Yurt)