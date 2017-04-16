Çorum Gelin Damat Oy Kullandı

Gelin damat oy kullandı



ÇORUM'da düğünü referandum gününe denk gelen Alpdoğan Boduç ve Rümeysa Balcı çifti, gelin arabasıyla okula gelerek oy kullandıktan sonra düğün için salona gitti.



Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde düğün günü olarak bugüne belirleyen Alpdoğan Boduç ve Rümeysa Balcı çifti, törenden önce sandık başına gitti. Çorum'un Ulukavak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu'na gelin arabasıyla gelen çift, 1358 nolu sandıkta oy kullandı.Gelin Rümeysa Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir gelecek istediklerini belirterek, "İyi bir geleceğimizin olmasını istiyoruz inşallah, hayırlısıyla. Bugün ilk 'Evet'imi söyledim akşam da ikinci 'Evet'imi söyleyeceğim inşallah" dedi. Damat Boduç'da düğün tarihi olarak özellikle bugünü seçtiklerini ifade ederek, "Biz özellikle Türkiye'nin yeni bir geleceğinin olacağı günü seçtik. Bu gelecekte de bir ailenin kurulmasını niyet eyledik. Allah'ın izniyle de ilk adımı atmış bulunuyoruz. Oyumuzu verdik. Ben başka okulda oyumu kullandım. Sabah 'Evet' dedik, akşam da ikinci defa diyeceğiz. Allah'ın izniyle güzel bir gelecek yaşamayı diliyoruz" diye konuştu. Çift, oy kullanma işleminin ardından düğün için salona hareket etti.