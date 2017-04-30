Çorum Eğitim Üssü Olacak
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile birlikte Hitit Üniversitesi yürütücülüğünde ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında devam eden “İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı...
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile birlikte Hitit Üniversitesi yürütücülüğünde ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında devam eden "İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki" proje ekibi ile bir araya geldi.
Ziyarette, Proje Koordinatörü ve Üniversite İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Menekşe Şahin, Sektörel Araştırma Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Yıldırım, Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör Mehmet Aydınkal, Mali Koordinatör Öğr. Gör. İ. Murat Ozulu ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Y. Kaan Yasim hazır bulundu.
Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Menekşe Şahin, "İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi"nin amaç, hedef ve beklenen somut çıktıları hakkında bilgiler vererek projenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Hayatlar Değişiyor Türkiye Gelişiyor" proje fuarında en iyi proje uygulama örneği olarak seçildiğini söyledi. Kayıt dışı istihdam sorununun arz ve talep yönlü olarak hem nitel hem de nicel araştırma yöntemleri ile araştırıldığını ve elde edilen bulguların raporlanarak kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Şahin, proje kapsamında farkındalık eğitimlerine önem verilerek, konferanslar, çalıştaylar, paneller düzenlendiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Şahin, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü hakkında da bilgiler vererek ziyaretlerinden dolayı Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu'ya ve Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teşekkür etti.
"Yetişmiş insan gücü çok önemli"
Her türlü projeye ve çalışmaya destek vermeye özen gösterdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, "Hitit Üniversitesi olarak sadece eğitsel faaliyetlerimizi öğrencilerimize aktarmakla değil, özellikle bulunduğumuz Çorum ili başta olmak üzere, bölgemize ve ülkemize faydalı olacak iyi modeller elde etmek üzere çalışmalar gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. "İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi" de onlardan bir tanesidir" dedi.
Yetişmiş insan gücüne dikkat çekerek bu doğrultuda üniversitelerin büyük önem arz ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Üniversite olarak bizlere düşen görev; ilimize, bölgemize, Türkiye'ye ve dünyaya yön veren projelerle hareket etmemiz ve anılmamız gerekiyor" diyerek desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çorum Milletvekilimiz Salim Uslu ile proje ekibine ve ortaklarına teşekkür etti.
"Bilgi bu çağda en önemli silah"
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu'da, "Üniversitemizin genel trendini çok başarılı buluyor ve öncelikle Rektör hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü 2011 yılında üniversitenin adı var kendi yok deniliyordu şimdi ise kampüs sorunumuz çözüldüğü gibi aynı zamanda fiziki alanları tamamlamak üzereyiz. Birçoğunu yaptık bir kısmı da az kaldı. Yeni ihtiyaçlar çıkıyor. İhtiyaç bitmez, zaten ihtiyaç biterse hayat bitmiş olur. O açıdan ihtiyaçların bitmesini beklemiyor, çeşitlenerek de artacağını düşüyoruz ve buna göre de gerekli hazırlıklar yapılıyor. Üniversitemizin bütçesinde her yıl ciddi artışlar var. Bu konuda bizler üzerimize düşenleri yerine getirmeye çalışıyoruz ama esas olarak buradaki kadronun öngörüsü, planlaması, projesi ve özellikle İstanbul ya da batıyı görmüş, tanıyan, okuyan, oradaki trendleri bilen birilerinin bu işleri takip ediyor olması bizim açımızdan son derece önemli. Sürekli yeni fakülte, bölümler, birimler açılıyor olması, öğrenci sayımızın 20 binlere yaklaşıyor olması, fiziki alanların çoğalmış olması, akademik personel sayısının son derece artmış olması büyük önem arz ediyor." şeklinde konuştu.
Çorum'u bir eğitim üssü haline getirmek konusunda Rektör hocamızın bir çalışması var, bizim de siyasetçi olarak buna destek olacağız diyen Salim Uslu, "Ben üniversitemizin performansını çok başarılı buluyorum. Kısa zamanda hem fiziki alan sorununu çözmek hem akademik personel kadrosunu arttırmak hem eğitim kalitesini yükseltmek ve aynı zamanda şehrin kültürel gereksinimlerini karşılayacak, şehirle bütünleşmek suretiyle yaşanan sorunlara çözüm üretecek bir çaba çok önemlidir. Nitekim Çorum sanayide hep önde diyoruz. Anadolu kaplanlarının esas merkezi burası diyoruz ama sanayicinin de eksik olduğu yönler var. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümümüzle sosyal politikalar anlamında yetenekli, gelişmiş, birikimli insanlar yetiştirmek ve aynı zamanda insanlara ufuk vermek, vizyon kazandırmak son derece önemlidir. İş adamlarının da çalışanların da vizyona ihtiyacı var. Bu bölümümüzde bu işlevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. Hiç kimse maddi ya da kol gücüne güvenerek ben her şeyin en iyisini yaparım diyemez. Elbette bilgiye ihtiyacımız var ve bilgi bu çağda en önemli silahtır. Bilgiyi kim kullanıyorsa onun başarılı olduğunu biliyoruz. Bilgi üretim merkezi olarak da üniversitelerinde gündelik hayatımızda karşılığı bu bilimsel ve Ar-Ge çalışmalarıdır. Çok yönlü olarak bütün bunlardan Çorum'daki tüm kesimlerin istifade etmesi gerekir. Ben üniversitemizin kısa zamanda çok iyi mesafeler kat ettiğine inanıyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM