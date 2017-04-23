Çorum Devrilme Tehlikesi Bulunan Kamyonetten Kepçe Ile Kurtarıldı

Devrilme tehlikesi bulunan kamyonetten kepçe ile kurtarıldı



ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde dere kenarında yapılan ıslah çalışmaları kapsamında dökülen kuma saplanan ve devrilme tehlikesi bulunan kamyonette baygın halde duran sürücü kepçe yardımıyla kurtarıldı.



Osmancık İlçesi Havdan Mahallesi mevkiinde dün akşam meydana gelen olayda iddiaya göre Osmancık Belediyesi'ne ait su arıtma tesisi yanındaki dere kenarındaki ıslah çalışmaları kapsamında kum yığılmış bölgede 24 yaşındaki Alper Alper idaresindeki 08 EA 661 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken kontrolünü bir anda kaybetti. Geri manevra yapan kamyonet kuma saplanıp devrilme tehlikesi geçirdi. Alper Alper ise araç içerisinde baygınlık geçirdi. Durumu gören vatandaşlar polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kamyonetin devrilme riskine karşı iş makinası getirilmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepçe yardımıyla devrilmesi engellenen kamyonetin içerisinden sürücü Alper Alper'i çıkardı. Kepçeye konularak taşınan Alper, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.