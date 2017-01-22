Çorum'dan Nijerya'ya Yardım Eli

Çorum'da faaliyet gösteren Kereb-i Gazi Vakfı, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da su kuyusu açtırdı.



Abuja'nın Kuje kasabasında Adamder Derneği ve Abuja-İstanbul Dostluk Derneği aracılığıyla açılan su kuyusuyla çok sayıda Nijeryalının su ihtiyacı karşılanmış oldu.



Abuja-İstanbul Dostluk Derneği Temsilcisi Fatih Emin Danışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nüfusun yoğun olduğu mahallede açtığımız bu su kuyusu Çorum'da toplanan yardımlarla faaliyete geçti." dedi.



Danışan, Kereb-i Gazi Vakfına yardımlarından dolayı teşekkür ederek su kuyusunun geniş cemaati bulunan bir cami yanında açıldığını ve bölge halkının yanı sıra cami cemaatinin bu sudan faydalanabileceğini söyledi.



Nijerya genelinde yürüttükleri çalışmalarla şimdiye kadar 72 su kuyusu açtıklarını belirten Danışan, bölgedeki insanların susuzluk sorunuyla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekti.



Danışan, su kuyularının yaklaşık 2 bin 500 dolara mal olduğunu ve inşaat çalışmalarının yaklaşık bir haftada tamamlandığını, kuyuların bakım işlerini de takip ettiklerini sözlerine ekledi.