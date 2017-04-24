Çorum'dan Kısa Kısa

Çorum'un Alaca ilçesinde evinin etrafında bulunan mantarları toplayarak yiyen yaşlı kadın zehirlendi.



Olay, ilçeye bağlı Küçükdona köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.D. (84) isimli kadın evinin çevresinden topladığı mantarları pişirerek yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



(MMY-BÖ-SÜ-Y)



Muayene olmak için gitti bir daha dönmedi



ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde muayene olmak için evden çıkan şahıs bir daha geri dönmedi.



Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yaylabaşı köyünde yaşayan S.B. (46), eşi A.B. (28)'nin muayene olmak için sabah saatlerinde Osmancık Devlet Hastanesine gittiğini ve akşam köy servisi ile bir daha geri dönmediğini söyledi. S.B., eşinin cep telefonlarına da ulaşılamadığını belirtti.



Kayıp şahsın bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.



(MMY-BÖ-SÜ-Y)



Asma ağacından düşen şahıs yaralandı



ÇORUM (İHA) - Çorum'da budamak için çıktığı asma ağacından düşerek yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.



Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Çalyayla köyünde yaşayan A.A.K. (73) isimli şahıs evinin bahçesindeki asma ağacını budadığı sırada çıktığı merdivenden dengesini kaybederek düştü. Olayın ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz adam tedavi altına alındı. - ÇORUM