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Çorum'dan Haleplilere Yardım

Çorum'dan Haleplilere Yardım

Çorum'da bir ortaokulun öğrenci ve öğretmenleri Halepliler için yardım kampanyası düzenlendi.

Çorum'dan Haleplilere Yardım

Çorum'da bir ortaokulun öğrenci ve öğretmenleri Halepliler için yardım kampanyası düzenlendi.

Halep'te yaşanan insanlık dramı nedeniyle Danişment Gazi İmam Hatip Ortaokulunda başlatılan yardım kampanyasında 230 kilogram gıda malzemesi ile 3 çuval giysi toplandı.

Toplanan malzemeler Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere Kızılay'ın Çorum şubesine teslim edildi.

Kızılay Şube Başkanı Sedat Canbolat, duyarlı davranışlarından dolayı okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

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