Çorum'dan Haleplilere Yardım

İskilip ilçesinden Halepliler için bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.



İskilipli Atıf Hoca Derneği (Atıf-Der) ile Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu tarafından "kardeşlik seferberliği" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımların uğurlanması için okul önünde tören düzenlendi.



Atıf-Der Başkanı Erdal Bıyık, yaptığı konuşmada, Halep'te yaşananlara seyirci kalamayacaklarını belirterek, "Peygamberimiz, 'Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir' buyurmuştur. Biz de Halepli kardeşlerimiz için hayırsever kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla yardım topladık. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederim." dedi.



Bıyık'ın konuşmasının ardından yapılan duadan sonra yardım tırı Haleplilere ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.



Programa Kaymakam Bahadır Güneş, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, İlçe Müftüsü Nurettin İçtüzer de katıldı.