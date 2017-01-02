Çorum'dan Haleplilere Yardım

Çorum'da Dumlupınar Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tarafından Halep için yardım kampanyası düzenlendi.



Halep'te yaşanan insanlık dramı nedeniyle Dumlupınar okulunda başlatılan, "Halep'teki zor duruma düşen insanlara bir nebze de olsa çare olmak için" sloganıyla düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 30 kilogram civarında gıda ve temizlik malzemesi toplandı.



Toplanan malzemeler Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere Kızılay Çorum Şubesine teslim edildi.



Kızılay Şube Başkanı Sedat Canbolat, duyarlı davranışlarından dolayı okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.