Çorum'daki Uyuşturucu Operasyonu

Çorum'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 3 gram esrar maddesi, 7 gram Hint keneviri tohumu, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ile bu düzeneğe ait cam şişe ve 1 adet kuru sıkı tabanca ile uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen 10 gram bitki kırıntısı ele geçirildi.



Gözaltına alınan 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM