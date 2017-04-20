Çorum'daki Uyuşturucu Operasyonu

Çorum'da, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklandı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Çorum Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 7 Nisan'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmış, ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda uyuşturucu ele geçirilmişti.