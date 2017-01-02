Çorum'daki Sağlık Yatırımları

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Çorum İl Sağlık Kompleksi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi inşaatının hızla devam ettiğini bildirdi.



Uslu, yaptığı yazılı açıklama 3 yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından 2014 yılında ödenek çıkarılan İl Sağlık Kompleksi ve 112 Komuta Kontrol Merkezinin 28 Haziran 2016 tarihinde ihale edildiğini hatırlatarak, yapımına başlanan projenin devam ettiğini belirtti.



Sağlık kompleksi içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü hizmet binaları ile Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuarı, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), İl Ambulans Servisi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi ile 112 Komuta Kontrol Merkezinin yer alacağını dile getiren Uslu, "Yapım çalışmaları hızla sürüyor. Toplam 18 bin 546 metrekare inşaat alanına sahip olan yatırımımız sayesinde birimlerin ve hizmetin bir araya gelmesi sağlanacaktır. Ayrıca Çorum'a yapılacak meydan projesi alanında kalan mevcut İl Sağlık Müdürlüğümüzün taşınması sağlanarak projemizde bir adım daha ilerlemiş olacağız." ifadelerini kullandı.



İl Sağlık Kompleksi için 23 milyon 355 bin liralık yatırım yapılacağını aktaran Uslu, ayrıca geçici kabul aşamasına gelen Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile beraber tüm sağlık tesislerinin Çorum'a hayırlı olmasını temenni etti.