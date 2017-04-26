Çorum'daki Fetö Soruşturmasında 25 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4'ü bayan 25 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine katıldıkları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen iş adamı, esnaf ve meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarından oluşan 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adliyeye sevk edildi. - ÇORUM