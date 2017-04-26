Çorum'daki FETÖ soruşturması: 25 kişi adliyeye sevk edildi



ÇORUM - Çorum'da Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4'ü bayan 25 kişi adliye'ye sevk edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine katıldıkları ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen işadamı, esnaf ve meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarından oluşan 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniye müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adliye'ye sevk edildi.

(MMY-BÖ)