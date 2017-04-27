Çorum'daki Fetö/pdy Operasyonu

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 8'i tutuklandı.



FETÖ'nün faaliyetlerine katıldıkları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen iş adamı, esnaf ve meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarından oluşan 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü. Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 17'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 25'i polis tarafından yakalanmıştı. Firari 4 zanlı ise aranıyor.