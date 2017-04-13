Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Samsun karayolu Taşköprü Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Çorum istikametine gitmekte olan Erkan Aydın idaresindeki 06 KPN 76 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilçe merkezine dönmeye çalışan Muhteşem Karaman idaresindeki 19 SB 921 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 19 SB 921 plakalı otomobil, yolun sağ şeridinde bulunan İsmail Uzun idaresindeki 06 E 1775 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan Gülsena Aydın, Havva Aydın, Öykü Aydın ve Elif Aydın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM